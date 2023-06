(Di giovedì 29 giugno 2023) Termine ultimo: aprile 2024. Entro e non oltre questa data, gliolandesi potranno vendere allo Stato le proprie aziende ...

Termine ultimo: aprile 2024. Entro e non oltre questa data, gli allevatori olandesi potranno vendere allo Stato le proprie aziende ...Questo tipo disi sviluppa per effetto della luce solare sulle molecole di ossido d', emesso dagli scarichi dei motori diesel. Per questo i valori massimi si registrano nelle ore ...... le navi da crociera sono tornate ad affollare i porti europei, dove i livelli d'dell'... Più nel dettaglio, si è registrato un aumento del 18% delle emissioni di ossidi di(NOx), del ...

Inquinamento da azoto, la ricetta dell'Olanda divide gli allevatori - Luce Luce

Lo evidenzia uno studio delle Università di Copenaghen e Lund che invita a organizzare l'agenzia dell'Onu in modo migliore e ad assegnarle maggiori risorse ...L'associazione ambientalista contesta i dati usati dalle istituzioni lombarde per parlare delle emissioni portando il caso dell'ozono ...