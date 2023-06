Influenza aviaria | scoperto il gene umano che previene il contagio

Studiare la resistenza al gene per prevenire il contagio Stando ai risultati dello studio, alcune mutazioni genetiche consentono ai virus dell'e suina di sfuggire agli effetti di BTN3A3, infettando le persone. Tutte le pandemie influenzali , inclusa la spagnola del 1918 e la suina del 2009, sarebbero dunque il risultato di .... Allarme in Polonia. L'Ispettorato veterinario generale di Varsavia ha fatto sapere che 16 gatti domestici sono stati infettati dal virus dell'H5N1. A oggi non è nota la fonte del contagio, né se ci sia stata trasmissione del virus da gatto a gatto o ad altri animali domestici. Preoccupa soprattutto l'estensione dei contagi:...L'uomo non vivrà più l'incubo degli ultimi decenni conosciuto comeSecondo l'ultimo studio pubblicato sì. L'è l'infezione sostenuta da virus influenzale che generalmente colpisce i volatili e che, in particolari condizioni di contatto, può trasmettersi dagli uccelli infetti all'uomo. Gli ...

Una recente ricerca ha individuato proprietà antivirali in BTN3A3. Studiando la resistenza al gene dei diversi ceppi, sarà possibile capirne il potenziale pandemico, così da adottare in anticipo misur