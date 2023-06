Indiana Jones vi piace? Su Netlix c' è un film uguale | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 giugno 2023), non si parla d'altro negli ultimi giorni. Ma sapete che su Netflix c'è unche ha le stesse atmosfere? Ecco come s'intitola e di che parla I cinema del mondo sono stati letteralmente invasi dae il Quadrante del Destino che vede come protagonista ancora una volta lo strabiliante attore Harrison Ford. Proprio lui, che stasera sarà ospite della trasmissione di Alberto Angela su Rai 1, Noos, è stato in Italia a Taormina per presentare il quinto capitolo di una delle saghe che lo ha reso più famoso (ricordiamo che anche il suo personaggio di Han Solo in Star Wars, in tal senso, è stato essenziale). Ma chi volesse vedereper la prima volta, ha bisogno di una rinfrescata riguardo alle tematiche affrontate. Al centro della saga ...