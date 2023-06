Indiana Jones e l’ultima crociata | recensione del film con Harrison Ford e Sean Connery

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il, 1989. Regia: Steven Spielberg. Cast:, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix. Genere: azione, avventura. Durata: 128 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama:ha di nuovo a che fare con i nazisti, alla ricerca del Sacro Graal, e deve anche ritrovare suo padre, misteriosamente scomparso. “Ho sempre voluto fare undi James Bond”, disse Steven Spielberg a George Lucas durante la conversazione che portò all’alleanza creativa fra i due per I predatori dell’arca perduta. Otto anni dopo, per chiudere quella che ...

e il quadrante del destino riporterà al cinema anche una versione ringiovanita del protagonista, come già anticipato dal trailer. Il franchise con protagonista Harrison Ford lancerà un ...Ci sono tantissime grandi star a Hollywood, ma chi può vantare di essere stato sia Han Solo cheSolo lui, Harrison Ford . Sarà per questo che Anthony Mackie ha recentemente rivelato di ...... immersione in foresta in Lessinia Estate al Museo! Visite guidate gratuite CINEMA Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:e il quadrante del destino - '...

Indiana Jones e il quadrante del destino, la recensione del nuovo Indy al cinema Multiplayer.it

Harrison Ford è ringiovanito digitalmente in Indiana Jones e il quadrante del destino, ma per quanto tempo la sua versione giovanile interagirà nella tramaLa vignetta di Indiana Jones e il Quadrante del Destino E’ dedicata a Indiana Jones e il Quadrante del Destino la vignetta realizzata questa settim... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, reg ...