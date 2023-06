Indiana Jones e il Quadrante del Destino | alla ricerca di un cinema che non esiste più

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023)e ildel, quinto e sicuramente ultimo episodio della saga (Harrison Ford ha ormai compiuto ottant’anni, per cui…) arriva neidopo un passaggio/omaggio all’ultimo Cannes, dove l’attore è stato insignito anche di una Palma d’oro onoraria. È il primo film del ciclo senza Steven Spielbergregia, il quale comunque sovrintende all’operazione da produttore insieme a George Lucas, co-creatore del personaggio dell’archeologo avventuriero. A dirigere c’è il veterano e versatile James Mangold, pure cosceneggiatore, che sulla base di una sua certa predilezione per i personaggi crepuscolari (vedi Logan), ritrae unal tramonto e in disarmo sul finire degli anni Sessanta, visto l’arrivo della pensione – gli ...