I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno identificato la persona accusata di essere responsabile dell'incisione del proprio nome e quello della sua compagna, al Colosseo, riprendendo la scena, poi pubblicata sui social. I Carabinieri hanno accertato che si tratta di una coppia, uomo e donna, residente in Inghilterra. Gli ...commenta Il turista che a Roma ha inciso il suo nome e quello della fidanzata con una chiave su un muro del Colosseo è stato identificato dai carabinieri. L'uomo, così come la compagna, è residente in Inghilterra. Il gesto era stato ripreso da un ...

Incise nome su Colosseo, identificato dai carabinieri - Cronaca Agenzia ANSA

I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno identificato la persona accusata di essere responsabile dell'incisione del proprio nome e que ...