Incisa Scapaccino prepara le azioni contro la violenza di genere per ricordare Floriana  

A Incisa Scapaccino (Asti) si preparano iniziative contro la violenza di genere, per ricordare Floriana Floris, 49 anni, vittima dell'omicidio per cui è accusato il compagno Paolo Riccone. (ANSA) ...Tra i primi Comuni, nei mesi scorsi, a prenotare la mostra “Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più…”, Incisa Scapaccino vive da qualche tempo due facce della stessa realtà, que ...