Incidente a Casal Palocco | giudici in attesa dell’analisi dei video dei cellullari degli youtuber

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ostia – La Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel è stata travolta dal Suv al punto da sbandare per ventidue metri dopo l’impatto. Sono diversi gli elementi che gli inquirenti stanno valutando per stabilire l’esatta dinamica e la velocità a cui viaggiava il bolide della Lamborghini guidato dalloMatteo Di Pietro, che nell’del 14 giugno scorso nella capitale ha ucciso un bambino di cinque anni. In questo senso sono attesi per i prossimi giorni i primi risultati della consulenza disposta dai magistrati, i quali vogliono inoltre tentare di recuperare tutto il materialedelle telecamere che erano a bordo dell’auto e sui telefonini utilizzati per registrare i filmati social dei The Borderline. (fonte Ansa) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X ...