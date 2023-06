Inaspettato il motivo per cui è consigliato mettere il bicarbonato sulle piante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Perché dovremmoil? C’è unben specifico per cui dovremmo sempre farlo. Ildi sodio è un prodotto versatile che può essere trovato in ogni casa. Eccelle nello svolgere un’ampia gamma di funzioni, tra cui la pulizia di varie superfici e l’ammorbidimento efficace dei legumi secchi. Inoltre, fornisce sollievo come aiuto digestivo dopo aver consumato un pasto particolarmente pesante. Molte persone ignorano che ilpuò essere uno strumento prezioso nella protezione ecologica di orti, frutteti e. La sua efficacia è particolarmente evidente nella sua capacità di combattere l’oidio, un patogeno comune che colpisce una varietà ditra cui vite, zucchine e salvia. In ...