IN – Tinti | «Rinnovo di Bastoni in arrivo Inzaghi grande allenatore»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’agente di Alessandroe Simone, ma non solo, Tullioha parlato fuori dalla sede con il nostro inviato Roberto Novella.– Tullioha detto questo: «ormai siamo alle fasi finali, nei prossimi giorni troveremo la maniera di far avere le copie. Siamo in dirittura d’per ilha fatto vedere di essere un, quindi è giusto che sia gratificato. Scalvini è un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. È giovane, ha tempo per fare quello che deve fare. Audero è un portiere che negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall’Inter ma non solo. Gli argomenti su primo o ...