IN – Tinti | agente di Bastoni e Inzaghi | in sede dell’Inter!

(Di giovedì 29 giugno 2023) Come raccolto dal nostro inviato Roberto Novella l'agente di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi, Tullio Tinti, si è presentato nella sede dell'Inter. INCONTRO – Informazione non indifferente raccolta dal nostro inviato Roberto Novella. L'agente di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi, Tullio Tinti, è arrivato nella sede dell'Inter. Il motivo non è ancora chiaro, ma è probabile che ci sia un incontro con la dirigenza. Il difensore nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 e prima della finale di Champions League si parlava già di rinnovo, l'allenatore anche si trova nella stessa situazione.

Ferrero era tornato alla carica qualche mese dopo per l'esonero di D'Aversa con una chiamata all'agente. Di lì a pochi giorni l'arresto del "Viperetta" e la storia di Pirlo prese un'altra direzione. INTRECCI - L'assalto a Pirlo era andato in scena anche dopo l'esonero di D'Aversa, con una chiamata al suo agente Tullio Tinti. Curiosamente, Pirlo era in lizza con Stankovic, che sarebbe diventato allenatore. Difficile prevedere, ad oggi, quale potrebbe essere il futuro dell'estremo difensore e anche il suo agente, Tullio Tinti, in diretta su Sportitalia, durante la trasmissione SportitaliaMercato.

Calciomercato Sampdoria, Emil Audero non è così certo di rimanere in blucerchiato, lui vorrebbe ma il futuro non può portare certezze. Tullio Tinti, agente di Emil Audero, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul portiere della Sampdoria durante Sportitalia Mercato: "Squadre interessate."