Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ancora poche ore, poi, da sabato 1 luglio, inl’tà e tutti gli orientamenti sessuali che le autorità non considerano ‘corretti’, diverranno oggetto di cureere. Come se fossero gravi patologie. A riportare la notizia è il quotidiano The Moscow Times. Nei dispensari e policlinici neuropsichiatrici del paese appariranno gli uffici dei sessuologi, in cui i medici aiuteranno le persone “che soffrono di disturbi mentali associati allo sviluppo e all’orientamento sessuale“. Ci si riferisce a un’ordinanza del ministero della Salute russo del 14 novembre 2022. Ne scrive Cherta, afferma il Moscow Times, sul suo canale Telegram. Per l’ONU l’tà è una variazione naturale del comportamento, per laè una malattia mentale. Foto The Moscow TimesC’è anche l’uso della ...