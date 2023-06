In molti lo fanno quando bevono il vino | adesso è ammesso anche al ristorante

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 29 giugno 2023) La novità da conoscere: . Di cosa si tratta, tutte le informazioni utili. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un peccato mortale, soprattutto al, ora non lo è più. Anzi, è diventata quasi una moda o comunque un gesto accettato. Si tratta di una vera e propria rivoluzione e riguarda il modo in cui si beve il. Un modo ora accettato che farà feliciin estate. (GranTennisToscana.it)Con il gran caldo e le temperature bollenti, bere ila temperatura ambiente può essere non molto piacevole.viene raffreddato nel secchiello con il ghiaccio, almeno ilbianco. Pertanto, non sono pochi coloro che mettono un cubetto di ghiaccio nel bicchiere di. Un gesto che finora era considerato un sacrilegio e da non fare ...