Si dice dispiaciuto per l'arresto di un "caro amico". Gianfranco Miccichè , che non è indagato, racconta di essere andato spesso alle feste organizzate da Mario Di Ferro , che erano molto divertenti ......a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato tre suoi dipendenti come. Sia ... Di Ferro ingià ad aprile Mario Di Ferro fu sorpreso ad aprile a vendere cocaina all'ex ......inè stato un cittadino tunisino di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, sorpreso mentre spacciava droga davanti ad un supermercato. I militari si sono avvicinati all'auto dove il...

In manette pusher dei vip a Palermo. Droga anche a Miccichè TGLA7

Si dice dispiaciuto per l'arresto di un "caro amico". Gianfranco Miccichè, che non è indagato, racconta di essere andato spesso alle feste organizzate da Mario Di Ferro, che erano molto divertenti e f ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Palermo, arrestato per droga lo chef Mario Di Ferro. Anche Miccichè tra i clienti ...