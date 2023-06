In carcere da 15 anni per stupro ma è innocente. «Il vero violentatore è un altro»

Ha trascorso 15inda innocente perché il vero stupratore era un altro. È il caso di Ahmed Tommouhi, cittadino marocchino residente in Spagna: la Corte Suprema iberica ha infatti annullato una condanna a ...... legato alla cosca della 'ndrangheta di Siderno, per una condanna definitiva di 11di reclusione per reati vari contro il patrimonio. Per evitare ilduro, l'uomo causa motivi di salute, ...DaLapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ... Coinvolti nelle indagini seguite alla rivolta dell'8 marzo 2020 neldi Modena, sfociata ...

Mafia, estorsioni e droga: a Taranto 300 anni di carcere ai Pascali La Gazzetta del Mezzogiorno

Giulio Bissiri, padre delle sorelle Selassié, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, è stato condannato in via definitiva a sei anni di carcere ...Ha trascorso 15 anni in carcere da innocente perché il vero stupratore era un altro. È il caso di Ahmed Tommouhi, cittadino marocchino residente in Spagna: la Corte Suprema ...