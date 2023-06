Implosione sottomarino Titan | recuperati resti umani

(Di giovedì 29 giugno 2023) dalla carcassa sottratta alle profondità marine Dopo una settimana dalla conferma dell’del, ilturistico in visita al relitto delic, sono statidal fondale marino alcuni pezzi del mezzo, al cui interno sarebbero stati individuati possibili. A dare la notizia è stata la Guardia Costiera degli Stati Uniti, che trasporterà i frammentiin un porto degli Stati Uniti dove i medici condurranno un’analisi formale dei. “Le prove forniranno agli investigatori di diverse giurisdizioni internazionali approfondimenti sulla causa di questa tragedia. C’è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita del ...

... il pilota di sommergibili chiamato 'Mr Titanic' e uno dei più ricchi manager del Pakistan insieme al figlio: i cinque passeggeri morti a seguito dell'delin visita al relitto ...Le cause della tragediadel Titan: "Improbabile recuperare i corpi delle vittime" Non ci sono più speranze di trovare vivo l'equipaggio del Titan La scomparsa delTitan e la ...I cinque membri dell'equipaggio a bordo del sommergibile sono probabilmente morti sul colpo in una 'catastrofica', ha detto la scorsa settimana la Guardia Costiera. I pezzi dell'...

Sottomarino Titan, problemi di controllo nel test pochi giorni prima dell'implosione: il video dall'interno ilmessaggero.it

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che sono stati trovati resti umani nel relitto del sottomarino Titan.«Presunti resti umani» sono stati scoperti tra i rottami del Titan, il sommergibile turistico dell'Atlantico scomparso vicino al relitto del Titanic e riportato a riva ieri sera. Lo ha detto la Guardi ...