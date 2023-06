Impianti di risalita e innevamento | il piano per rilanciare il turismo sulla neve

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il Ministero delha pubblicato l'avviso per tutti gli esercenti che intendono ammodernare e mettere in sicurezza gliinvernali die l'artificiale: ecco come funziona

... e una dotazione complessiva di 200 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2023, per l'erogazione delle risorse destinate alle imprese esercentidia fune e di innevamento ...... la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista a Sampeyre, a monte del parcheggio deglidi. Dalla valle Maira la pendenza massima è del 15% per un dislivello ...La mobilità diventa senza limiti se alla Card si abbina un pass Gardena Card o Dolomiti SuperSummer , per glidi. Gardena Card prevede l'uso illimitato di tutti glidi ...

Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli ... Ministero Turismo

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'avviso per tutti gli esercenti che intendono ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti invernali di risalita e l'innevamento artificiale: ecco come funzi ...Repower sta progettando un impianto solare sul Madrisa in collaborazione con il Comune di Klosters e la Klosters-Madrisa Bergbahnen.