“Impatto negativo” Perdita fondamentale per la Russia | come cambia la guerra in Ucraina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il colpo di stato della Wagner, che ha portato all'esilio in Bielodel suo fondatore e numero uno, Yevgeny Prighozhin, causerà alladei problemi nel combattere lain. Ad affermarlo è l'intelligence britannica, che spiega quali problemi avranno gli uomini di Vladimir Putin dopo le perdite registrate nello scontro, che non si è trasformato per poco incivile: “Il 24 giugno, le forze di difesa aerea della compagnia militare privata Wagner avrebbero abbattuto elicotteri militari russi e un velivolo del posto di comando aviotrasportato Ilyushin Il-22M, che fa parte di una flotta relativamente piccola composta da un massimo di 12 velivoli, ampiamente utilizzata sia per il comando e controllo aviotrasportato che per compiti di ripetitore radio. Questi velivoli per missioni ...