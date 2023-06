Imelda Starnini realizza il suo sogno a 90 anni | promossa all’esame di maturità – Il video

Sorriso, testa alta, ma soprattutto "promossa". Si è realizzato il sogno della signora, classe 1933, che ha svolto la prova orale dell'esame di maturità presso l'istituto paritario San Francesco di Sales di Città di Castello. E la signora, 90 anni compiuti lo scorso ...Questa mattina,, di Città di Castello, è uscita con il sorriso sulle labbra dall'Istituto San Francesco di Sales dove ha sostenito come esterna per l'esame di maturità ad ...Questa mattina,, di Città di Castello, è uscita con il sorriso sulle labbra dall'Istituto San Francesco di Sales dove ha sostenito come esterna per l'esame di maturità ad indirizzo ...

Imelda Starnini: Maturità completata a 90 anni, cos'ha detto alla fine ... Tag24

'I sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie a Dio e a Mattarella, nostro faro' (ANSA) ...Il sogno di “nonna” Imelda, (la mascotte della “maturità” 2023), ad una passo dalla realtà. Dopo le due prove scritte anche il colloquio, la terza prova “orale” ...