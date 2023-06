Ilona Staller sconvolgente rivelazione | Ho fatto arrestare mio figlio Ecco cosa è successo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notiziedenuncia suoLudwig Koons alla polizia di Roma Capitale per averla minacciata con un teaser detenuto illegalmente. Secondo le indiscrezioni, Koons avrebbe cercato di ottenere soldi dalla madre usando questo oggetto. Al momento, la cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. per scoprire ulteriori dettagli su questa controversa situazione. Diparliamo in questo articolo...denuncia suoLudwig Koons alla polizia di Roma Capitale Ludwig Koons minaccia sua madre con un teaser detenuto illegalmente Indiscrezioni sulla telefonata dialla polizia Koons nega di aver minacciato sua madre con il teaser Koons riceve il divieto di dimora nella ...

Dopo essere stata minacciata dal figlio Ludwig, Ilona Staller lo ha denunciato e fatto arrestare. L'ex pornostar ha rivelato che il figlio voleva estorcerle denaro ...