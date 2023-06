Illegale il piano per i migranti in Ruanda | stangata dei giudici contro Sunak

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Corte d'appello di Londra ha dichiaratoil contestatissimovoluto dal governo britannico. Si tratta di un duro colpo per l'esecutivo di Rishie per il disegno di legge noto come Illegal Migration Bill

La Corte d'appello di Londra ha dichiaratoil contestatissimoRuanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in ...... con la terza rata delin via di definizione. Migranti Ieri in Aula, Meloni - dopo aver ... Secondo il premier 'se non si contrasta l' immigrazioneprima che giunga sulle nostre coste, è ...La Corte d'appello di Londra ha dichiaratoil contestatissimoper deportare i migranti in Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'...

Corte Gb, illegale piano governo per i migranti in Ruanda Agenzia ANSA

La Corte d'appello di Londra ha dichiarato illegale il contestatissimo piano voluto dal governo britannico. Si tratta di un duro colpo per l'esecutivo di Rishi Sunak e per il disegno di legge noto com ...La Corte d’appello di Londra ha dichiarato illegale il cosiddetto “piano Ruanda”, voluto dal governo di Rishi Sunak che, per contrastare l’immigrazione irregolare, aveva previsto il trasferimento di ...