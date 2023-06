Ilary Blasi | spunta uno scatto inequivocabile | il dettaglio lascia di stucco i fan

(Di giovedì 29 giugno 2023)e loche non hato dubbi: i fan sono preoccupati, cosa sta succedendo? Sul web non si parla d’altro. Tra le donne più amate del panorama televisivo italiano,rappresenta senza dubbio una di quelle che ha costruito una carriera lunga ed importante. Donna che ha saputorsi alle spalle le etichette costruite su di lei all’inizio del suo percorso nel mondo dello spettacolo,non ha mai smesso di crescere ed accettare nuove sfide. Cosi l’abbiamo vista anche cimentarsi con la conduzione, elemento centrale soprattutto in questa fase della sua carriera. Anche l’ultima edizione de ‘L’isola dei famosi’ è stata un banco di prova, l’ennesimo arrivato soprattutto dopo un momento molto particolare. La separazione da ...

Trae Francesco Totti sono ancora molte le cose rimaste in sospeso, ma nella complessa separazione tra i due qualche nodo sembra (finalmente) sciolto. Il primo accordo raggiunto riguarda la ..."Chi c'è con": la foto che fa impazzire il gossip dell'estateEnrico Papi è tornato sulla cresta dell'onda dopo aver affiancatoe Vladimir Luxuria all' Isola dei Famosi , non senza qualche "gaffe" . Ma del resto non ci si può aspettare altrimenti da ...

Ilary Blasi, ecco il primo gesto di pace verso Francesco Totti Vanity Fair Italia

Momento d'oro per Ilary Blasi: dopo la fine della fortunata edizione de L'Isola dei Famosi arriva una notizia che la riempie di gioia.La conduttrice avrebbe riconsegnato all'ex fantasista della Roma le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica di proprietà di Totti e gestito negli ultimi anni da Silvia Blasi. Una de ...