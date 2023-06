Il vero obiettivo di Jannik Sinner | la confessione del coach | è bandiera bianca?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) «Io negativo? Assolutamente no. Solo che io guardo sempre all'che ci siamo posti a inizio 2023. E quest'anno il goal è Torino con le Atp Finals. Vogliamo arrivarci da titolare, e non da riserva come accaduto due anni fa”. Commenta così Simone Vagnozzi,di, in una lunga intervista a La Repubblica. Per entrare alle Finals, occorrono però risultati concreti: “Siamo nel mezzo del viaggio: stiamo cercando di ampliare ulteriormente il bagaglio die dunque il lavoro è più totale, non deve solo essere mirato ai risultati, che naturalmente desideriamo. Il tennis non è una gara sprint tipo i cento metri dell'atletica. È una maratona”. Vagnozzi: “umano, talvolta pone dubbi ma sa che deve ascoltare” La cosa che più rende felice Vagnozzi per ...