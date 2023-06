Il tentativo con le milizie in Libia | la spaventosa mossa di Putin sulla riva del Mediterraneo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) A Tobruk e nel resto della Cirenaica regna il caos da quando la Camera dei Deputati il 16 maggio scorso ha sospeso Fathi Bachagha dalla carica di primo ministro. E adesso, complice la crisi interna in Russia, il generale Khalifa Haftar non sembra più tanto interessato a mantenere l'ordine attraverso il suo autoproclamato Esercito nazionale libico. Tanto che la settimana scorsa aveva messo in programma una visita a Tripoli con lo scopo di «accelerare la formazione di un governo tecnico per supervisionare le elezioni». Tuttavia le reazioni non erano state particolarmente incoraggianti e il viaggio era saltato. Del resto, è ancora nella memoria l'offensiva militare tentata da Haftar nell'aprile 2019 contro il governo di accordo nazionale di Fayez Al Serraj. Occorreva un altro interlocutore, più istituzionale. Così è stato dato un incarico al nuovo ambasciatore della Federazione ...