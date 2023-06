Il supervulcano italiano Campi Flegrei sta per eruttare? Ecco cosa potrebbe succedere

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie Il, situato in Italia e responsabile della scomparsa dei Neanderthal,di nuovo, avvertono gli scienziati. Il vulcano, che si trova a circa 2000 chilometri da Londra e 11.000 chilometri da New York, è stato inattivo per quasi 500 anni, ma recentemente ha registrato un aumento dei terremoti nella zona. Gli esperti avvertono che un'eruzioneavere conseguenze devastanti, tra cui pioggia acida, malattie negli animali, inverno globale e tsunami di 30 metri di altezza. Sebbene non sia ancora ufficialmente riconosciuto come un, gli effetti di un'eruzione sarebbero simili. Diparliamo in questo articolo... Il vulcanoin Italia ...