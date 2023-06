(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilha dichiarato cheil vertice del bloccoad agosto come previsto, negando le ipotesi sul fatto che il vertice possa spostarsi in Cina in modo che Vladimirpossa ...

Il Dipartimento per le relazioni internazionali inha dichiarato in una dichiarazione: 'Ilil 15° vertice Brics presso il Sandton Convention Center di Sandton, ...Ilche ad agostola riunione dei Brics e che quindi dovrebbe accogliere e subito dopo procedere all'arresto di Putin, in aprile ha fatto sapere per bocca del suo presidente ......ha affermato che "la NATO dovrà rafforzare il suo fianco orientale se la Bielorussiail ... India,e Cina, presente anche il consigliere per la sicurezza nazionale della Presidenza ...