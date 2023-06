Il procuratore Giuffredi | «Allibito dalle dichiarazioni di Iervolino»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mario, ha risposto all’intervista del presidente della Salernitana,, ai microfoni di Tuttosalernitana Mario, ha risposto all’intervista del presidente della Salernitana,, ai microfoni di Tuttosalernitana. PAROLE – «Ho letto con un certo stupore ledel signore resto sinceramente. Soprattutto perché il presidente, che mi accusa di strumentalizzare le interviste in modo strategico, dice solo quello che gli conviene. Avrebbe dovuto aggiungere che mi sono messo a disposizione quando a Salerno non voleva venire nessuno e io spinsi Sepe ad accettare pur con una squadra virtualmente retrocessa. Avrebbe dovuto ammettere che mi stanno ...

...arriva dall'agente del capitano partenopeo Marioche nel corso del suo intervento a Si Gonfia La Rete, ha rivelato le intenzioni del giocatore per il suo futuro. Secondo il, le ...... Kastanos e Mario. Il Corriere dello Sport fa sapere che: 'Non possiamo essere ostaggio ... Nessunpuò dire "il mio giocatore se ne va": comanda l'agente Ci sono atteggiamenti poco ...... Danilo Iervolino che ha presentato un esposto contro ildi Sepe e Kastanos, Mario, per un'intervista sui suoi assistiti. " Non possiamo essere ostaggio di certi comportamenti, ...

Esposto della Salernitana contro il procuratore Giuffredi. Iervolino spiega il motivo TUTTO mercato WEB

Mario Giuffredi, procuratore, ha risposto all’intervista del presidente della Salernitana, Iervolino, ai microfoni di Tuttosalernitana Mario ...StampaIl presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha depositato presso la commissione federale agenti sportivi un esposto nei confronti dell’agente di Sepe e Kastanos, Mario Giuffredi. Lo ha dich ...