Il Premio ‘La storia in un romanzo’ va alla scrittrice francese Annie Ernaux

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il Nobelsarà protagonista della cerimonia di premiazione, sabato 16 settembre, alle ore 18, al Teatro Verdi di Pordenone, nell'ambito della 24/a edizione del festival Pordenonelegge VaNobel per la Letteratura 2022, la 16/a edizione delCrédit Agricole ‘Lain un, riconoscimento nato su impulso di Crédit Agricole Italia in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it e Link, Festival del giornalismo di Trieste. L’annuncio arriva nel contorovescia verso Pordenonelegge 2023, la Festa del Libro con gli autori che da sempre ospita il, in programma quest’anno dal 13 al 17 settembre. ...

