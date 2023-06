Il petrolio è in calo a New York a 69 | 26 dollari

(Di giovedì 29 giugno 2023) - WASHINGTON, JUN 29 - Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 69,26al barile. . 29 giugno 2023

Tra le commodity il prezzo del gas è indell'1,9% a a 33,5 euro al megawattora. E' debole anche ilcon il wti sotto 70 dollari al barile ( - 0,4%) e il brent a ridosso dei 74 dollari ( -...- WASHINGTON, JUN 29 - Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 69,26 dollari al barile. . 29 giugno 2023In discesa i prezzi del gas e delIni prezzi di gas e: i future ad Amsterdam sul gas naturale scendono dell'1,8% a 33,5 euro al megawattora, quando i future consegna Agosto ...

Il prezzo del petrolio è in calo, il Wti a 69,16 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 69,26 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio sono in moderato rialzo dopo essere saliti fortemente ieri sulla scia di un calo delle scorte statunitensi superiore alle attese, mentre l'attenzione si è spos ...