Il Paradiso delle Signore premiato come Miglior Fiction di lunga serialità 2023 | ‘Successo molto meritato’ | intervengono Flavio Parenti e Pietro Genuardi

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilha ricevuto un importante riconoscimento dal Festival Internazionale della Cinematografia Sociale ‘Tulipani di Seta Nera’, per ladiserietà. Questa manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘L’Università Cerca Lavoro (UCL)’, è andata in onda mercoledì 28 giugno su Rai 2 alle 00:10 circa. A ritirare il premio, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il8, l’attore di Roberto Landi mostra ai fan un anello (FOTO) Il29 settembre 2020: Marta e Vittorio in pena ...