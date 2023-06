Il Napoli sul bomber della nazionale | regalo in arrivo per Garcia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilpronto a regalare al tecnicoun attaccante che veste la maglia: contatti avviati Inizia a prendere forma il nuovodi Rudi. Il tecnico francese sostanzialmente confermerà lo stile di gioco utilizzato da Luciano Spalletti, ma ha chiesto al club rinforzi che consentano di cambiare modulo a partita in corso (dal 4-3-3- al 4-2-3-1 e viceversa), mantenendo sempre alto il livello qualitativomanovra. La dirigenza è pronta a soddisfare le sue richieste: a centrocampo, ad esempio, sono previsti almeno due colpi. In attacco, invece, si agirà soltanto nel caso in cui dovesse avvenire qualche cessione. Per quanto riguarda la linea mediana, gli azzurri sono sulle tracce di numerosi talentiSerie A. Una ...

sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e ...68 CAGLIARI 5 1 81 35 63 FIRENZE 73 38 30 49 16 GENOVA 11 89 72 36 49 MILANO 24 88 61 36 22......tra il Comune die un partenariato di associazioni guidato da Antinoo Arcigay. Coca - ... 'Da più di 10 anni ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro inclusivo, fondatorispetto e ...Commenta per primo Ilsonda i sostituti di Kim Min - jae . In cima alla lista ecco David Hancko , classe '97 ex ... Dopodiché,taccuino sono presenti Ko Itakura , classe '96 del Borussia ...

Maltrattamenti sul figlio di 6 mesi, arrestato a Napoli Agenzia ANSA

TORINO - Il caso della presenza a bordo campo di Luciano Moggi in un Napoli-Juventus del campionato Primavera si chiude con un patteggiamento. La società partenopea ha raggiunto un accordo per il vers ...La Juventus vuole ripartire da Cristiano Giuntoli, ma De Laurentiis non ha ancora liberato il suo direttore sportivo. Spunta una «scadenza» ...