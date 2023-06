Il mistero del mago Gustavo Rol | tutta la verità sul sensitivo di Gianni Agnelli

(Di giovedì 29 giugno 2023) In arrivo presto sugli schermi, grazie alla penna e all'estro registico di Anselma Dell'Olio, Enigma Rol, la prima docufiction cinematografica dedicata aAdolfo Rol, singolare personaggio torinese dalle doti paranormali che per tutto il Novecento ha fatto discutere l'Italia. Nato in mezzo al rumore futurista, all'alba del secolo scorso, Rol veniva alla luce nella Torino del 1903. Figura portentosa, quanto solitaria, capace di accendere e dividere gli animi dei più grandi protagonisti della scena pubblica: dal mondo della cultura (Fellini e Zeffirelli) a quello dell'imprenditoria (), fino al giornalismo con Piero Angela e Roberto Gervaso che conobbero e si interrogarono sulle doti reali o meno dell'enigmatico Rol. Nel 2024 cadranno i trent'anni esatti dalla sua scomparsa, avvenuta nel settembre del 1994. Nella ...

... a volte miliardi di volte più grandiSole. In futuro, le onde gravitazionali a bassa frequenza potrebbero rivelare di più anche sul Big Bang e possibilmente far luce suldella materia ...Unendo le forze sotto la bandieraconsorzio International Pulsar Timing Array, gli scienziati ...a bassa frequenza potrebbero rivelare di più anche sul Big Bang e possibilmente far luce sul...... all'elaborazione di una "catarsi" capace di svelare il "poetico", il critico e gesuita francese diede dimostrazione dell'"intelligenza intuitivacuore" che unisce la dimensione ...

Il mistero del grande squalo bianco: alla ricerca degli squali giganti ... National Geographic Italia

Grazie all’impegno dei consorzi Erp Italia, Erion Weee, e Erion Energy, un nuovo passo avanti per migliorare la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. Per gestire il fine ...In Italia anche un solo migrante è di troppo. Il governo non rispetta la sentenza che impone l'ingresso di un sudanese respinto in Libia ...