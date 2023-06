Il Ministero trasforma l’area protetta del Circeo in un poligono militare | ambientalisti furiosi

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sabaudia – Esercitazioni a fuoco all’interno del Parco nazionale delai “Pantani dell’Inferno”, zona umida di valore internazionale, area di protezione speciale, Riserva della Biosfera, sito d’importanza comunitaria popolato da una densa popolazione di avifauna delle più diverse specie, anche protette. È quel che accadrà in autunno se non interverrà una delocalizzazione deldi tiroche sarà allestito dal Comandodella Capitale, autore di un’ordinanza pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Sabaudia lo scorso 27 giugno. E proprio una delocalizzazione è quel che chiede l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Inizialmente l’ordinanza prevedeva che le esercitazioni si tenessero anche a settembre, mese poi escluso soprattutto ...

