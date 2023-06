Il Mes andrebbe rivisto | ma non capisco perché non sia la sinistra a sostenerne l’inadeguatezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A proposito del Mes ritengo opportuno, come contributo alla discussione, riportare una sintesi del position paper sulla riforma del Mes pubblicato il 12 novembre 2020 da Lucas Guttemberg, direttore della scuola della fondazione Jaques Delors: difficile immaginare qualcosa di più europeista. Il documento è stato pubblicato mentre era in discussione la riforma del Mes di cui oggi si chiede l’approvazione. Chi vuole può leggere qui l’originale. Ecco per punti le tesi di Guttemberg: 1) Gli sforzi europei per combattere le ricadute economiche della pandemia hanno dimostrato che il Mes è diventato politicamente impraticabile. 2) I prestiti messi a disposizione dal Mes sono visti come politicamente tossici e non sono stati richiesti da nessuno degli Stati membri. La prevista riforma non cambia nessuno dei problemi che lo rendono tossico. 3) Se c’è uno ...