Ilche consiglia il presidente Usa Secondo il Wsj , Katzenberg è diventato " un influente ... Dopotutto, ad aiutare Biden non c'è solo Katzenberg, ma tutto lo star system di, da sempre ...Il divo di, nazionalità neozelandese, si trova in questi giorni in Italia per alcune ... è stato presidente del Consiglio, presidente e proprietario del Milan,della televisione ...Proprio così, perché la figlia di Salma Hayek e deldi Kering , nata il 21 settembre 2007, ... Ai party più recenti è apparsa con indosso abiti stile vecchia, lunghi e con tanto di ...

Il magnate di Hollywood che vuol ridisegnare l'immagine di Biden ilGiornale.it

Il famoso produttore cinematografico Jeffrey Katzenberg si è unito alla campagna di Joe Biden: così vuole rimodellare la sua immagine, rendendola più frizzante e più "rock". Alla Mick Jagger ...