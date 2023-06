Il live di Tiziano Ferro è un inno all’amore L’omaggio alla Carrà e al Napoli | “Vi amo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl tour diapproda finalmente allo stadio Diego Armando Maradona di. Quando il concerto fu annunciato per la prima volta, nel 2020, prima della pandemia, lo stadio si chiamava ancora San Paolo. Una lunga attesa, ripagata da uno show che ha radunato oltre 43mila persone, raccogliendo incredibili consensi.“Ho aspettato tutti questi anni… ma se questo è il risultato sono contentissimo” ha esclamato il cantante di Latina che per la tappa partenopea ha invitato un ospite speciale. Al suo fianco ha voluto, infatti, l’amico Massimo Ranieri per un duetto sulle note di ‘Perdere l’amore’ e ‘Je so’ pazzo’. Anche per il cantattore il Maradona è un palco particolare: “Questa è casa mia, non potevo non venire qui”, risponde ache lo ringrazia per la sua presenza e per aver ...