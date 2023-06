Il gruppo Wagner durante la rivolta ha abbattuto un aereo ' strategico' di Mosca

Una rivolta militare che ha avuto conseguenze anche sotto il profilo operativo e non unicamente politico. "Il 24 giugno, le forze di difesa aerea della compagnia militare privataavrebbero abbattuto elicotteri militari russi e un velivolo del posto di comando aviotrasportato Ilyushin Il - 22M, che fa parte di una flotta relativamente piccola composta da un massimo di 12 ...Ilnon esisterà più nella forma attuale. Mosca smetterà di pagare un miliardo di dollari all'anno e lasi scioglierà. Una parte dei suoi soldati firmerà nuovi contratti col ...Ma gli interessi della Russia non si limitano all'Africa francofona: la presenza dellaè certificata anche in Libia, e qualche tipo di attività deldi Prigozhin è registrabile anche in ...

Putin mentì a Macron: «La Wagner Non c'entra nulla con me». Ma oggi ammette di finanziarla - Il video Open

Sono almeno 12 i morti, tra cui una 17enne e due gemelle di 14 anni, e 60 i feriti dell'attacco russo di ieri in un ristorante a Kramatorsk. La Difesa russa sostiene di aver colpito un ...Wagner ha abbattuto elicotteri militari russi e un velivolo del posto di comando aviotrasportato Ilyushin Il-22 ...