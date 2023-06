Il Gf Vip Cambia Pelle! Ecco Tutte Le Novità!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 29 giugno 2023) Grandimenti in vista per Alfonso Signorini e il suo Gf Vip. Secondo le ultime indiscrezioni, il cast della prossima edizione sarà un mix tra personaggi noti e persone comuni. Non ci sarà più spazio per il trash e per le volgarità a cui abbiamo assistito nelle ultime edizioni. Novità anche per quanto riguarda le opinioniste.tutti gli ultimi aggiornamenti! Il Gf Vip diventa Mix:le novità Il Gf Vip non sarà più lo stesso. Dimentichiamoci tutto il trash visto nelle ultime edizioni, soprattutto in quella appena conclusa. I vertici Mediaset hanno dato delle direttive ben precise ad Alfonso Signorini. Quindi, a partire da settembre, vedremo molte novità. In primis, il fatto che il cast dei concorrenti sarà una sorta di mix tra personaggi Vip e gente comune, estranea al mondo dello spettacolo. Secondo quanto riporta ...