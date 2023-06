Il generale russo che sapeva del golpe di Prigozhin è scomparso

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, insiste che la Russia si è stretta attorno a Vladimir Putin nelle ore convulse del– una «manifestazione sindacale» a mano armata – di Yevgeny. Eppure, per l’intelligence americana, uno dei più alti generali conosceva i piani del capo della Wagner (e non ha fatto nulla per impedirli). Si tratta di Sergei Surovikin e, secondo il Moscow Times che cita fonti al ministero della Difesa, sarebbe stato arrestato. Da sabato non si hanno sue notizie. Fino a gennaio, Surovikin è stato comandante delle operazioni in Ucraina: la domanda ora è se fosse direttamente coinvolto in qualche modo nell’ammutinamento dei mercenari, o se fosse “solo” al corrente. Nel primo caso, sarebbe la prova chegodeva di entrature, o appoggi espliciti, nei settori militari. Il...