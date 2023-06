Il ‘generale Armageddon’ Sergey Surovikin sospettato di collaborazionismo con la Wagner Per i media è in arresto | la figlia smentisce

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le purghe del Cremlino contro i fiancheggiatori del capo della, Yevgeny Prigozhin, dopo l’interrotta marcia su Mosca di qualche giorno fa, sembrano essere iniziate. E potrebbero colpire i vertici militari russi. Se il generale Andriy Yudin risulta essere stato “congedato dai ranghi” dell’esercito federale, rimane il mistero sulle sorti di uno dei nomi più importanti dell’élite miliare della Federazione: l’ex capo delle operazioni militari in Ucraina. Mentre il provvedimento nei confronti di Yudin era ormai di dominio pubblico, alcunirussi e occidentali, dal Moscow Times al Financial Times, hanno iniziato a diffondere la notizia, citando diverse fonti di alto grado, che il suo superiore,appunto, fosse addirittura finito agli arresti. Sarebbe stato lui, ...

Sergei Surovikin, soprannominato 'Generale Armageddon' dalla stampa russa per le sue tattiche aggressive nel conflitto siriano, che è il vice comandante delle forze russe in Ucraina. Surovikin era stato nominato comandante delle forze dispiegate in Ucraina lo scorso ottobre.