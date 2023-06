Il farmaco contro il cancro usato in Italia ma non approvato dall’Unione Europea

...20.000 sanzioni35 paesi e hanno 'intraprese azioni economiche o una guerra militare...di insulina inviate in Venezuela da Mosca per soccorrere i malati di diabete provi di questo...Diperò, risulta esserne direttamente esposta: proprio per questo la cute può essere ... dal momento che c'è il rischio di un peggioramento a seguito di una improvvisa sospensione del. ......utilizzata comeanestetico perché è un potente psichedelico capace di creare una disconnessione tra la mente e il corpo. Non è un mistero che assunta a piccole dose funziona anchela ...

Arriva un nuovo farmaco contro la leucemia mieloide cronica ... Agenzia ANSA

Alcuni vuoti normativi avrebbe permesso agli ospedali italiani di ordinare e poi usare il farmaco senza passare da un’autorizzazione dell’AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, o del ministero della ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...