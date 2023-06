Il dialogo e il conflitto «Bergamo Festival» e gli spazi di confronto per la pace

(Di giovedì 29 giugno 2023) Saranno tante e diverse le prospettive e le voci che animeranno la nuova edizione di «», che si concentrerà quest’anno sul tema del. In cartellone ci saranno importanti ospiti, come Dacia Maraini, Elena Kostioukovitch, Colin Crouch e Serena Dandini, che incontreranno, dal 30 giugno al 2 luglio ad Astino, il pubblico in una serie di appuntamenti gratuiti su prenotazione

... ilva avanti con la Chiesa ortodossa russa "Io ritengo che ilsia fondamentale e credo sia doveroso precisare che ilnon ha una radice religiosa; le confessioni cristiane ...... primo fra tutti la crisi energetica causata dalin Ucraina". Il "rischio", per la ... Forte delle sue ragioni e dei suoi interessi, forte della sua tradizione die del suo ruolo ...Ma ilfra le Chiese ha fondamenta diverse rispetto a quello politico. Certo, come Consiglio ... che è immorale e che la religione non va usata per giustificare il. Tuttavia vogliamo ...

Il dialogo e il conflitto. «Bergamo Festival» e gli spazi di confronto ... L'Eco di Bergamo

Il vescovo luterano Bedford-Strohm racconta il progetto del Consiglio ecumenico delle Chiese. «Il Papa sostiene l'iniziativa di dialogo ecclesiale fra Mosca e Kiev ipotizzata a ottobre a Ginevra» ...L’arcivescovo di Mosca: "I cristiani devono ricordare qual è la posta in gioco»" Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo della Madre di Dio a Mosca, il cardinale Matteo Zuppi è in Russia come inviato del P ...