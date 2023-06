(Di giovedì 29 giugno 2023) su Tg. La7.it - Una missione che porti alla tanto desiderata pace. Questo l'auspicio per il futuro di Papa Bergoglio, che in Russia e Ucraina viene rappresentato in ...

Una missione che porti alla tanto desiderata pace. Questo l'auspicio per il futuro di Papa Bergoglio, che in Russia e Ucraina viene rappresentato in queste settimane dal cardinale Matteo Zuppi , che ...Il capo delle milizie mercenarie ha fatto vacillare la forza dele messo in stato d'... Fabbritutti Successivamente, dopo aver appreso la notizia del ritiro di Prigozhin e delle sue ......le mosse del: la guerra atomica tra Usa e Russia, scatenata dall'invasione in Ucraina, non è affatto uno scenario impossibile e lontano. La controffensiva ucraina "è iniziata". Fabbri...

Il Cremlino gela Zuppi: nessun accordo

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo già ripetuto che non ha senso prendere iniziative che non portino alla fine della guerra a condizioni eque, bensì congelino il conflitto. Ciò condurrebbe alla ripresa della ...Il Cardinale, capo della Cei, è nella Capitale russa come inviato del Papa: «Vogliamo incoraggiare la pace e gesti di umanità» ...