Il corano bruciato in Svezia scatena la rabbia del mondo islamico e allontana la Nato

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilinhato ladel, con le proteste di diversi Paesi musulmani tra cui la Turchia, e addirittura l'assalto all'ambasciata svedese in Iraq. "Insegneremo all'arrogante popolo occidentale che non è libertà di espressione insultare i valori sacri...

Svezia, la polizia autorizza una manifestazione che prevede il rogo di unL'organizzatore intende bruciare una copia del testo sacro dell'Islam fuori dalla moschea principale di Stoccolma pic.twitter.com/8JloTYFzPZ - Angelo Maggioni (@AngeloMaggioni3) June 28, 2023... decine di sostenitori del leader sciita iracheno Moqtada Sadr hanno fatto irruzione nell'edificio dopo che ieri un rifugiato iracheno hauna copia dela Stoccolma. Lo riportano i ...... durante la festa islamica del Sacrificio, ha preso a calci il, ci ha infilato dentro della pancetta e poi lo hadavanti alla più importante moschea di Stoccolma " sono già diventati ...

Corano bruciato davanti a una moschea a Stoccolma. Turchia: “Se la Svezia vuole entrare nella Nato non… Il Fatto Quotidiano

Centinaia di persone hanno assaltato la sede dell'ambasciata svedese a Baghdad. Lo riportano i media satellitari arabi, sottolineando che si tratta di una protesta per la manifestazione che si è tenut ...È una reazione a quella dimostrazione andata in scena poche ore fa in Svezia, dove la polizia ha autorizzato un rifugiato iracheno a bruciare per protesta una copia del Corano in piazza ...