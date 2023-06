Il cliente si trattiene in negozio 35 minuti dopo l' orario di chiusura | la vendetta di questo commerciante è perfetta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unsi è trattenuto inper oltre 30l'di: ilsi vendica in maniera esemplare Nel momento in cui si chiude un, unnon può certo buttarti fuori, tuttavia è buona educazione non farlo tardare troppo rispetto all'prefissato.è vero soprattutto se si tratta di un luogo in cui fare acquisti e non di un bar, dove è più lecito trattenersi per terminare un drink in compagnia. Insomma, non c'è nulla di più brutto per un negoziante che vedere entrare qualcuno poco prima dell'di. Anche perché - a patto che non si tratti di un'emergenza, si può di certo rimandare l'acquisto ...