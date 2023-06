Il caso del contadino che non dorme da 50 anni | ' Ci provo sempre | ma non ci riesco'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nonda quasi 50, ma confessa che gli piacerebbe. Thai Ngoc è unvietnamita, insonne da decenni che non riesce a dormire da. L'uomo sostiene di essersi ammalato nel 1973: una ...

Ne è un esempio lampante ildell' incidente di Casal Palocco , che è costato la vita ad un ... dove di fatto ha rotto una Ferrarivalore di 390.000 euro . Chi è Jake Paul, lo youtuber che ha ...Non ail ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, dopo aver sentito Stoltenberg, ha ... Perché alla fine, al Consiglio, si è costruito un filo conduttore in vistasummit di Vilnius. Per ...Possibile causa della mancanzasonno Un suo parente che gli fa da traduttore ha spiegato allo yotuber che Ngoc si sarebbe ferito ad una mano durante la guerraVietnam e che, probabilmente, la ...

Cosa c’entra la risposta di Valditara al caso del 9 in condotta con la maturazione degli alunni Il Fatto Quotidiano

Cristiano Giuntoli potrebbe a breve liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli ed iniziare a lavorare per la Juventus.La Rai starebbe lanciando due nuovi canali sul digitale terrestre, o perlomeno questo è quanto emerge dalle più recenti indiscrezioni.