Il cardinale Zuppi a Mosca gelato dal Cremlino | nessun accordo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una missione che porti alla tanto desiderata pace. Questo l'auspicio per il futuro di Papa Bergoglio, che in Russia e Ucraina viene rappresentato in ...

Una missione che porti alla tanto desiderata pace. Questo l'auspicio per il futuro di Papa Bergoglio, che in Russia e Ucraina viene rappresentato in queste settimane dalMatteo, che conosce assai bene queste terre martoriate. Sul piatto ci sono sempre le questioni umanitarie, dallo scambio di prigionieri ai diritti violati, fino alla spinosa questione ...Mentre ilè a Mosca come legato del Papa per una missione umanitaria e in attesa di incontrare il Patriarca Kirjll arriva dal Cremlino l'anticipo di un no a condizioni di pace negoziata. Non ci ...Durante il colloquio di ieri tra il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, e ilMatteo, aggiunge Peskov, non è stato raggiunto alcun accordo specifico. Il dialogo proseguirà in caso di ...

Zuppi, l'arcivescovo di Mosca: non cerchiamo soluzioni ma auspichiamo strade di pace Vatican News - Italiano

Nessuno si aspettava ovviamente che la visita a Mosca del cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente della Cei inviato di Papa Francesco per ottenere una possibile svolta nel conflitto in Ucraina, po ...MOSCA - Mentre il Cardinale Zuppi è a Mosca come legato del Papa per una missione umanitaria e in attesa di incontrare il Patriarca Kirjll arriva dal Cremlino l'anticipo di un no a condizioni di pace ...