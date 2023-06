Il caldo cede il passo alla pioggia

Leggi su agi

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Primi segni di cedimento dell'alta pressione in Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano il nord Italia come la zona più colpita da questa fase di maltempo. Possibili temporali e nubifragi a partire da venerdì mattina su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Coinvolte anche le regioni del centro dserata del 30 giugno. Previsioni meteo per oggi Nord Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni, sulle Alpi occidentali; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con fenomeni in transito verso Lombardia ed Emilia Romagna nella notte. Centro Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche a ridosso dei settori Appenninici, ...