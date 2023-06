Il Bayern Monaco vuole Osimhen | Napoli trema | De Laurentiis vuole 180 milioni Ma c' è il nodo del rinnovo

Il difensore coreano Kim potrebbe non essere l'unico protagonista dello scudetto del Napoli ad abbandonare il Maradona per cercare fortuna in altri lidi. Ilinfatti, oltre a Kim, sta puntando anche il protagonista del tricolore azzurro, il centravanti Victor Osimhen , capocannoniere della scorsa Serie A con 26 gol e con il contratto in ...Il difensore francese arriverà dalper circa 48 milioni di euro. 2023 - 06 - 29 16:12:42 Milan, accordo con Reijnders Il Milan ha trovato l'accordo con Reijnders. I rossoneri hanno ...Kim Min Jae sta per lasciare il Napoli per trasferirsi in Germania. Ilha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore sudcoreano del Napoli in uno degli affari principali del calciomercato 2023 per la Serie A. Il giocatore ha una clausola rescissoria ...

Kim Min Jae dal Napoli al Bayern Monaco: le cifre Adnkronos

Il difensore del Napoli è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga, intanto spunta una curiosità in cifre che fa riflettere ...Il primo addio del Napoli - anche Osimhen rimane in bilico - è quello di Kim. Il difensore ormai è a un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria e ...