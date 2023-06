(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilnon molla la presa, Marcelotemporeggia e l’Inter che ha fretta è costretta ad aspettare (vedi QUI): il punto della situazione da Sky Sport. OFFERTA ? Il, secondo Sky Sport, standoda, affinché l’operazione possa decollare. L’ingaggio per il croato sarebbe di circa 7 milioni ma l’Inter vuolecassa e non lo cederà in sconto. I blaugrana devono, infatti, i conti con i 23 milioni di euro messi sul tavolo delle trattative dall’Al-Nassr. I nerazzurri aspettano ma il tempo stringe. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

...52:26 Kessie, offerta dall'Arabia Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano dal. L'... 2023 - 06 - 27 15:59:51 Lecce, pista Augello Il Leccea Tommaso Augello. Il terzino è in ...10.20 - Il Cagliaria Jakub Jankto, centrocampista cerco dello Sparta Prega, ex Udinese e Sampdoria. 10.10 - Ilha chiuso l'arrivo di lkay Gündogan, centrocampista tedesco del ...Inter - Lautaro, Real Madridal Toro L'Inter non vuole cedere Lautaro Martinez. E Lautaro Martinez non vuole lasciare l'...nerazzurro in cuor suo preferirebbe prendere la via di, solo ...

Il Barcellona pensa all'offerta da fare all'Inter per Brozovic - Sky Inter-News.it

Il Barcellona ha poche ore per decidere se esercitare l'opzione acquisita a gennaio su Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid: 19 milioni di euro. I problemi economici del club di Laporta potrebbero ...Tutta Europa è sul talento del Fenerbache classe 2005 Arda Guler, tra cui il Barcellona: i blaugrana però non possono firmarlo a causa dei ...